Диломат из Конго ограблен в Москве

Советник посольства Респблики Конго в России подвергся нападению неизвестных во время вечерней пробежки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию поступило сообщение об ограблении советника посольства Республики Конго в РФ Мпасси Джозефа. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что двое неизвестных повалили дипломата на землю возле одного из домов по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, когда тот совершал вечернюю пробежку. Они нанесли ему телесные повреждения и похитили дипломатическую карту на его имя, пропуск в дипломатический корпус и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Конголезец обратился в больницу, ему была оказана в помощь, после чего он покинул медучреждение. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».