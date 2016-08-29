29 августа 2016, 18:46
Редактор «Нового региона» рассказала о предсмертном письме Щетинина
Редактор сайта «Новый регион» Ольга Мещерякова на своей странице в Facebook опубликовала фрагменты предсмертного письма журналиста Александра Щетинина.
28 августа киевский журналист Александр Щетинин был обнаружен мертвым на балконе своей квартиры с огнестрельным ранением в голову. Под стулом лежал пистолет.
Представитель Нацполиции сообщила, что при осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет и магазины к нему, а также предсмертную записку. Двери в квартиру были закрыты, обстановка в помещении не нарушена.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией — «самоубийство».
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