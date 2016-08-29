Источник сообщил о сокращении срока дисквалификации Шараповой на год

Спортивный арбитражный суд в Лозанне может снизить срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой на один год. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, имеющий отношение к ситуации.

«Срок Шараповой должны скостить на год. Если это произойдет, на Australian Open в& январе она еще не сможет играть», — рассказал источник.

Отметим, по решению Международной федерации тенниса Шарапова дисквалифицирована с 26 января сроком на два года за употребление мельдония.

Напомним, Australian Open в 2017 году пройдет с 16 по 29 января.