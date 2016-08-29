Татьяна Москалькова высадила журналиста из машины во время интервью

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высадила журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина, не пожелав продолжить интервью. Об этом сообщается на сайте издания.

Встреча прошла в автомобиле во время поездки Москальковой на молодежный форум «Территория смыслов». Во время беседы она дважды переспросила название Московской Хельсинкской группы и не смогла припомнить название старейшей правозащитной организации России «Мемориал».

Журналист отмечает, что Москалькова отказалась от нескольких своих, спорных с точки зрения гуманности, замечаний. На 32-й минуте интервью она назвала вопросы Каныгина однобокими и высадила его из машины. Через некоторое время она связалась с ним, попросив интервью не публиковать, так как «выглядит плохо, не по-настоящему». Однако редакция приняла иное решение.