Владелец ресторана в Париже попросил уйти двух мусульманок

Владелец высококлассного ресторана Le Cenacle в пригороде Парижа Трамбле-ан-Франс в субботу выгнал из своего заведения двух мусульманок в парандже. Об этом сообщает Le Parisien.

Он заявил, что все мусульмане террористы, и он не хочет видеть в своем ресторане приверженцев ислама. Видео инцидента было выложено в соцсетях и вызвало всеобщее возмущение. В тот же день 15 жителей города пришли в ресторан и потребовали объяснений у его хозяина Жана-Батиста. Фамилия его не разглашается.

Прокурор города Бабиньи заявил о начале расследования по признакам «расовой дискриминации». Уголовный кодекс Франции предусматривает наказание по этой статье в виде пяти лет лишения свободы и/или штраф в размере 75 тысяч евро.

«Я сказал не подумав и хотел бы извиниться. У меня друг погиб в Батаклане. То все эмоции, мои слова не соответствуют моим убеждениям», — извинился Жан-Батист.

Ресторан Le Cenacle входит в «Красный путеводитель» Мишлен, самый известный и влиятельный из ресторанных рейтингов.