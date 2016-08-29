Дворкович сообщил о присутствии человеческого фактора в аварии на шахте «Северной»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил, что авария на воркутинской шахте «Северная» не могла быть вызвана одними природными факторами. Об этом сообщает ТАСС.

«Техническая комиссия, которая расследовала причины аварии, завершила свою работу, предварительные выводы сделаны, они свидетельствуют о том, что причиной аварии, трагедии стало сочетание и природных, и человеческих факторов, любая вероятная версия аварии связана с тем или иным нарушением регламента в проведении горных работ. То есть, только природные факторы не могли бы привести к этой аварии», — сказал Дворкович.

26 февраля 2016 года стало известно о взрывах метана на глубине 780 метров в шахте «Северная». После них обрушилась порода и начался пожар. В момент ЧП в шахте находились 110 человек.

Приоритетной версией инцидента сразу же был назван человеческий фактор. Также рассматривались версии нарушения технологии добычи угля, неисправность электрооборудования и природный фактор катастрофы.

В результате взрывов погибли 36 человек, 10 получили травмы. Семьям погибших правительство пообещало выплатить от 4 до 6 млн рублей.