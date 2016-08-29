29 августа 2016, 15:15
Путин пропустит Генассамблею ООН
Президент Владимир Путин в этом году не намерен принимать участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — отметил Песков, когда ему был задан вопрос о том, поедет ли Путин на мероприятие, или же его заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кроме того, стало известно, что Путин не поедет в Турцию, чтобы присутствовать на товарищеском матче турецкой и российских сборных по футболу, который состоится 31 августа в Анталье.
«Нет, будем болеть дистанционно», — пояснил Песков.
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