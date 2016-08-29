Путин пропустит Генассамблею ООН

Президент Владимир Путин в этом году не намерен принимать участие в Генассамблее ООН. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — отметил Песков, когда ему был задан вопрос о том, поедет ли Путин на мероприятие, или же его заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, стало известно, что Путин не поедет в Турцию, чтобы присутствовать на товарищеском матче турецкой и российских сборных по футболу, который состоится 31 августа в Анталье.

«Нет, будем болеть дистанционно», — пояснил Песков.