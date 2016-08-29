В СБУ сообщили о проверке существования тайных тюрем на Украине

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук сообщил, что ведомство занялось проверкой информации о «тайных тюрьмах». Об этом сообщает «112 Украина».

Ткачук подчеркнул, что СБУ очень внимательно относится к сведениям о нарушениях прав человека, которую собирают правозащитные организации.

«Я бы призвал всех осторожно относиться к таким громким заявлениям. Я разговаривал с руководителем нашего регионального управления в Харькове и то, что там, вроде содержатся какие-то люди. Это ложная информация. Председатель СБУ Грицак уже дал поручения, если такая информация будет подтверждаться, то мы будем реагировать, для нас нет своих и чужих, виновные понесут ответственность», — заявил руководитель аппарата.

Напомним, СМИ сообщили, что в докладе международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch говорится о двух россиянах, заключенных в «секретной тюрьме» СБУ.

Одним из них является Владимир Безобразов, имя второго неизвестно. Правозащитники также сообщили о двух харьковчанах, содержащихся в этой тюрьме. Еще один человек, предположительно, страдает психическим заболеванием. О нем также ничего не известно.