Минобороны Украины опровергло объявление мобилизации

Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию украинских СМИ об очередной волне мобилизации в стране, передает «Интерфакс».

«Это неправда, ничего не поменялось в нашей позиции», — заявил министр в интервью агентству.

Степан Полторак подчеркнул, что объявление мобилизации на Украине будет зависеть от текущей ситуации, и пока такое решение не принято.

29 августа украинское издание «Вести» сообщило со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству Украины, что министерство обороны разослало в военкоматы страны директивы о подготовке к немедленной мобилизации. Военное руководство, якобы, опасается провокаций как со стороны сепаратистов Донбасса, так и со стороны российских военных в Крыму.

Вместе с тем «Вестям» не подтвердили эту информацию в украинских военкоматах, сославшись на отсутствие официального указания от властей страны.

25 августа в российских войсках была объявлена внезапная проверка боеготовности, в рамках которой подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) были переброшены на незнакомые полигоны в Крыму и в Краснодарском крае. Ранее в августе тыловые подразделения Черноморского флота проводили учения в Крыму.