Хоккеист Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской

Федерация хоккея России поздравила нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина со свадьбой.

«Поздравляем Анастасию и Александра c женитьбой. И желаем, чтобы такой важный шаг приносил сплошную радость и много-много счастья!» - говорится в сообщении.

💞💞💞 Фото опубликовано Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 20 2016 в 6:37 PDT

Накануне сам Овечкин выложил в Instagram фото с обручальными кольцами. Подписчики предположили, что это руки самого знаменитого хоккеиста и Анастасии Шубской, его невесты. Овечкин подписал снимок словами: «Это счастье!».

Овечкин и Шубская встречались около двух лет, а в сентябре прошлого года хоккеист сделал своей возлюбленной предложение. Анастасия Шубская — дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой. Она закончила ВГИК и сейчас пробует себя в модельном бизнесе.