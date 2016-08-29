Озеров оценил реализацию «пакета Яровой» в 3 млрд рублей

Реализация антитеррористических законов «пакета Яровой» обойдется сотовым операторам примерно в три миллиарда рублей, пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на соавтора поправок, главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

Ранее представители операторов «большой тройки» заявляли, что их затраты на реализацию закона превысят два триллиона рублей, из-за чего им придется повысить тарифы на свои услуги в два-три раза. Кроме того, утверждалось, что из-за «пакета Яровой» могут быть сорваны работы операторов по обеспечению связью гостей Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.

«Людей устрашают цифрами, кто-то уже десять триллионов насчитал. Назовите экспертов, пусть они приведут свои расчеты, как они их делают… Поэтому хватит пугать народ законом Озерова-Яровой», — заявил Озеров в интервью изданию.

«По Московскому региону, по расчетам специалистов, ответственных в правительстве за данный закон, расходы на исполнение закона равнялись 287 миллионам рублей — это составляло 11% от общего обслуживания населения страны (если за 100% брать весь трафик предоставляемых всеми операторами услуг — от голосовых сообщений до интернета и прочего), если увеличить в десять раз, то получается около трех миллиардов в год. Хотя и эти расчеты могут оказаться не совсем корректными после того, как свою оценку дадут сотовые операторы», — добавил сенатор.