Очевидец снял на видео погрузку посылок «Почты России» в Ростове-на-Дону

26 августа 2016 года пользователь YouTube Вадим Борисов опубликовал запись, на которой запечатлен процесс загрузки посылок в грузовик «Почты России».

На нем видно, что грузчик или водитель почтовой машины бросает посылки в кузов машины, не заботясь о сохранности их содержимого.

Представитель «Почты России» Дмитрий Маркин в комментариях под видео сообщил, что по факту ненадлежащей погрузки почтовых отправлений в Ростовском магистральном сортировочном центре (МСЦ) проводится служебная проверка.

«По итогам проверки в отношении водителя будет применено дисциплинарное наказание за несоблюдение порядка погрузки почтовых отправлений. С почтовыми работниками, осуществляющими погрузку, выгрузку и транспортировку почтовых отправлений, будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению Правил оказания услуг почтовой связи», — написал он в комментариях.