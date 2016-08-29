В Ленобласти парапланерист упал с 400-метровой высоты и выжил

В Ленинградской области парапланерист не справился с управлением, упал с высоты 400 метров и остался жив, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«В воскресенье, 28 августа, поступила телефонограмма из больницы, что доставлен мужчина 1986 года, который упал, выполняя маневр на параплане в районе деревни Модолицы», — сказал собеседник агентства.

Известно, что мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом поясницы и находится в тяжелом состоянии.