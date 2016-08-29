СМИ сообщили о заключении «Газпромом» контракта на 50 млрд без конкурса

«Газпром» заключил с уфимским научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа «Петон» контракт на строительно-монтажные работы на общую сумму 50,337 миллиарда рублей, что является крупнейшим в истории корпоративных закупок монополии договором, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в управлении информации «Газпрома».

Как удалось выяснить агентству, этот контракт является крупнейшим за всю историю газовой монополии. При этом он был оформлен без конкурса — на условиях закупки у единственного поставщика.

«В рамках данного договора предполагается строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона», – уточнили в компании. Это оборудование нужно для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири и транспортировки конденсата между Газпромом и Транснефтью. Срок окончания контракта — декабрь 2018 года.

«Интерфакс» обращает внимание на тот факт, что предметом договора являются «лаконичные» строительно-монтажные работы (СМР).

По информации агентства, уфимский институт «Петон» и ранее выполнял заказы «Газпрома» в области проектирования. Так, в 2015 году он получил первый крупный строительный подряд на общую сумму 27,71 млрд рублей.