«Полит.ру» проводит опрос о голосовании на выборах 18 сентября

Менее чем через три недели, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу VII созыва. 12 августа ЦИК распределил по итогам жеребьевки номера в бюллетенях для голосования между 14 партиями, которые выдвинули в общей сложности более трех тысяч кандидатов.

Помимо выборов с Госдуму 18 сентября пройдут выборы руководителей ряда субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти 38 регионов.

В традиционном опросе «Полит.ру» спрашивает читателей, собираются ли они прийти на избирательные участки 18 сентября.