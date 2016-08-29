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29 августа 2016, 19:46
биология Мадагаскар рыбы эволюция

Карпы Мадагаскара вернули себе чешую

Обыкновенный карп
Обыкновенный карп
USFWS Fish and Aquatic Conservation/Flickr

Обычно эволюция представляет собой очень медленный процесс, который занимает тысячи или даже миллионы лет. Но в отдельных случаях она может происходить стремительно. К таким случаям относится и недавно описанная судьба европейских карпов на Мадагаскаре.

В течение столетий карпов разводили в прудах в Европе. Уже в средние века монахи, выращивавшие карпов, стали отбирать для размножения рыб, у которых было меньше чешуи, так как их было легче чистить и готовить. В результате возникла разновидность карпа, почти полностью лишенная чешуи, так называемый «зеркальный карп». В 1912 году зеркальные карпы были завезены на Мадагаскар, где быстро распространились по всему острову. С конца 1950-х годов на Мадагаскаре стали вылавливать карпов, чешуя которых была значительно более развита, чем у обычных зеркальных. В нынешнем исследовании биологи собрали почти 700 мадагаскарских карпов, как из прудовых хозяйств, так и из дикой природы, и изучили их внешний вид и геном. Как оказалось, примерно 65 % диких карпов Мадагаскара полностью покрыты чешуей, хотя и происходят от зеркального карпа.

Эти рыбы все еще несут генетическую мутацию, которая определяет отсутствие чешуи у их предков. Ученые пришли к заключению, что они вновь обзавелись чешуей благодаря новым мутациям в различных генах. На это им потребовалось сто лет, или сорок поколений. В природе чешуйчатые карпы выживают лучше, чем зеркальные, видимо, из-за более хорошей защиты от хищников и паразитов, поэтому повторное появление чешуи у карпов показывает, насколько быстро давление внешней среды заставляет животных эволюционировать.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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