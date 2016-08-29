Просмотр порнографии вдвое увеличивает вероятность развода

Согласно новому исследованию, просмотр порнографии людьми, которые состоят в браке, в два раза увеличивает вероятность развода. Доклад об этом, озаглавленный «Пока порно не разлучит нас», был недавно прочитан на ежегодной конференции Американской социологической ассоциации.

Предыдущие исследования также показывали, что интерес к порнографии означает, что в браке не все благополучно, но они охватывали одномоментную ситуацию, а теперь было изучено влияние порнографии на семейную жизнь в течение нескольких лет. Это стало возможным благодаря данным, полученным в ходе опроса General Social Survey в 2006 - 2014, где тысячи американцев отвечали на множество вопросов на самые разные темы. Был среди них и вопрос о просмотре порнографических фильмов.

Из 5698 респондентов 1681 сказал, что они смотрели такие фильмы, а 373 сообщили, что в первый раз посмотрели их в течение периода опроса. Социологи Сэмюэл Перри (Samuel Perry) и Сайрус Шлейфер (Cyrus Schleifer) из Оклахомского университета обнаружили, что люди, смотревшие эти фильмы, с большей вероятностью расставались со своими партнерами в период, который охватывал опрос. Среди мужчин доля переживших развод составила 10 % (5 % среди тех, кто не смотрел), для женщин 18 % (6 %).

Также ученые установили, что чем моложе респондент, тем выше вероятность его развода после начала просмотра порно. Зато среди людей, назвавших себя в опросе религиозными, и тех, кто посещал хотя бы одно богослужение в неделю, связь порнографии и вероятности развода выражена слабее, чем в среднем. Последний факт удивил исследователей, так как изначально они считали, что просмотр порнографических фильмов людьми в религиозных семьях увеличит вероятность развода.