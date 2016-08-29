Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 августа 2016, понедельник, 15:51
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
29 августа 2016, 14:23
астрономия космос Юпитер

«Юнона» успешно завершила первый оборот вокруг Юпитера

Снимок, сделанный «Юноной» 27 августа на расстоянии 703 000 километров от Юпитера
Снимок, сделанный «Юноной» 27 августа на расстоянии 703 000 километров от Юпитера
NASA

Космический зонд «Юнона» завершил первый из запланированных 36 оборотов вокруг планеты Юпитер, сообщает NASA. В момент наибольшего сближения (13:44 UTC, 16:44 по московскому времени, 27 августа) она прошла на расстоянии 4200 километров над облачным слоем планеты и двигалась со скоростью 208 тысяч километров в час.

Рик Нюбаккен (Rick Nybakken), руководитель проекта «Юнона» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене говорит, что по первым данным телеметрии, все приборы на «Юноне» сработали по плану. Обработка полученной информации займет несколько дней.

Ранее, когда в начале июня этого года аппарат впервые сблизился с Юпитером, научная аппаратура и фотокамеры были отключены, так как все внимание было уделено совершению орбитального маневра и благополучному переходу «Юноны» на полярную орбиту Юпитера. Так что нынешний виток стал первым, в ходе которого специалисты получили снимки Юпитера с близкого расстояния и другие данные. Камера JunoCam сделала снимки атмосферы Юпитера в высоком разрешении, а также северного и южного полюсов планеты. Завершение второго оборота вокруг Юпитера ожидается 19 октября. После этого «Юнона» опустится на более низкую орбиту.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.