«Юнона» успешно завершила первый оборот вокруг Юпитера

Космический зонд «Юнона» завершил первый из запланированных 36 оборотов вокруг планеты Юпитер, сообщает NASA. В момент наибольшего сближения (13:44 UTC, 16:44 по московскому времени, 27 августа) она прошла на расстоянии 4200 километров над облачным слоем планеты и двигалась со скоростью 208 тысяч километров в час.

Рик Нюбаккен (Rick Nybakken), руководитель проекта «Юнона» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене говорит, что по первым данным телеметрии, все приборы на «Юноне» сработали по плану. Обработка полученной информации займет несколько дней.

Ранее, когда в начале июня этого года аппарат впервые сблизился с Юпитером, научная аппаратура и фотокамеры были отключены, так как все внимание было уделено совершению орбитального маневра и благополучному переходу «Юноны» на полярную орбиту Юпитера. Так что нынешний виток стал первым, в ходе которого специалисты получили снимки Юпитера с близкого расстояния и другие данные. Камера JunoCam сделала снимки атмосферы Юпитера в высоком разрешении, а также северного и южного полюсов планеты. Завершение второго оборота вокруг Юпитера ожидается 19 октября. После этого «Юнона» опустится на более низкую орбиту.