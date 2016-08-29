В Турции нашли погремушку возрастом более 4000 лет

Во время раскопок древнего хаттского города Пурушханда (Аджемхёюк) в центральной Турции археологи нашли глиняную погремушку эпохи ранней бронзы. Слой, в котором сделана находка, относится приблизительно к 2200 году до н. э., что делает ее самой древней погремушкой, когда-либо попадавшей в руки ученых.

Сделанная из обожженной глины погремушка по форме и размеру больше всего напоминает округлый кошелек. Вероятно, ранее она была снабжена ручкой, которая сейчас утеряна. В верхней части сделано несколько отверстий для звука. Погремушка до сих пор цела, и мелкие объекты внутри, вероятно, камешки, производят шум, если ее встряхнуть.

Городище Аджемхёюк представляет собой большой овальный курган площадью 44 гектара. Это одно из крупнейших поселений бронзового века в Анатолии. Оно возникло около 3000 года до н. э., и, как обнаружили археологи, содержит 12 слоев от последовательно сменявших друг друга обитателей. Самый древний слой относится к позднему энеолиту, а погремушка была найдена в седьмом слое. Заселено это место было вплоть до эпохи римского владычества, а наибольшего процветания достигло в 1950 – 1750 годах до н. э., когда им владели ассирийцы. Раскопки в этом месте продолжаются с 1962 года. В этом году, помимо погремушки, турецкие археологи нашли также ожерелья из костей и металлические иглы и кубки.