Более активные головастики быстрее распространяют инфекцию

Исследования показывают, что среди многих видов животных можно выделить две группы особей: одни будут более смелыми и активными, а другие более робкими и осторожными (подробнее об этом можно прочитать в очерке «Черты личности у животных»). Теперь исследователи решили проверить гипотезу о том, что подобные различия могут играть роль в распространении инфекционных заболеваний среди животных.

Они взяли 160 головастиков североамериканской лесной лягушки (Rana sylvatica) и составили их «рейтинг смелости», основанный на активности, темпах привеса и скорости, с которой головастики двигались к новой пище. Затем лягушки были заражены вирусным заболеванием (Ranavirus). Фильтр очистки воды в аквариуме был снабжен источником ультрафиолетового света, который уничтожал вирусы, содержавшиеся в воде, так что передача инфекции была возможна только при непосредственном контакте головастиков.

Исследователи обнаружили, что более смелые головастики, которые быстрее перемещались в сторону источников пищи и меньше времени проводили, плавая в одиночку, вызывали больше заражений, чем их более осторожные собратья. Это может быть связано с тем, что они с большей вероятностью сами подхватывали вирус, а также активнее взаимодействовали с другими головастиками. Но ученые не исключают, что повышение активности головастика может быть вызвано инфекцией. В любом случае, выделение особо активных особей может, по мнению авторов работы, иметь решающее значение для предотвращения вспышек заболеваний не только у лягушек, но и у других животных.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.