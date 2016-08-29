Установлено местонахождение домогавшегося до ребенка в самолете пенсионера

Установлено местонахождение мужчины, который подозревается в домогательствах к девятилетней девочки на рейсе Новосибирск-Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

«На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение. Других подробностей по делу пока не разглашается, проводятся следственные действия», — заявил собеседник агентства.

26 августа СМИ сообщили о проведении проверки информации о сексуальном насилии в отношении ребенка в самолете Новосибирск-Москва. 24 августа девочка летела рейсом без сопровождения взрослых. По словам ребенка, сидевший на соседнем кресле мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера, о чем девочка сообщила матери по прилету в Москву.

Стало известно, что личность мужчины установлена, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.