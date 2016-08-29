Стало известно имя нового главы АП Украины

Новым главой администрации президента Украины станет Игорь Райнин. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Отставка нынешнего главы администрации Бориса Ложкина и представление Райнина в новой должности состоится на заседании Национального совета реформ. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Игорь Райнин начал политическую карьеру в 1998 году специалистом Коломакской районной администрации Харькова. С 2001 года по март 2010 был первым заместителем начальника Главного управления экономики Харьковской облгосадмиминистрации. Позже Райнин был избран депутатом Харьковского облсовета.

С 2014 года занимал должность и. о. зампредседателя Харьковской ОГА. С 17 ноября 2014 года - зампредседателя администрации президента Украины. С 3 февраля 2015 года Райнина работал председателем Харьковской ОГА.