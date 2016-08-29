Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Москва потребовала от Киева предоставить консульский доступ ко всем гражданам РФ, задержанным и находящимся под стражей на территории Украины без должного уведомления российских дипломатов, передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного МИД по правам человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.

По данным Константина Долгова, в настоящее время на Украине более 100 россиянам предъявлены обвинения политического характера. По его словам, к некоторым из них могли применять пытки. Представитель МИДа при этом подчеркнул, что Украина не проинформировала российские власти о многих гражданах России, арестованных и задержанных на украинской территории.

Долгов также потребовал от украинской стороны провести «тщательное беспристрастное расследование» всех фактов незаконных задержаний и содержания под стражей и пыток гражданских лиц, и привлечь виновных к ответственности.

«Призываем международные правозащитные организации и структуры, в частности СПЧ ООН, Совет Европы и ОБСЕ, оказать необходимое воздействие на власти Украины с целью пресечения указанной противоправной практики и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении Константина Долгова

Ранее «Полит.ру» сообщало, что в так называемой «секретной тюрьме» Службы безопасности Украины (СБУ) содержатся два россиянина. Это следует из доклада международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованного на сайте amnesty.org. Позже руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что его ведомство занялось проверкой информации о «тайных тюрьмах».