Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников «секретной тюрьмы» СБУ

Правозащитники добились освобождения 13 человек из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, Еще как минимум пятеро человек продолжают незаконно удерживаться властями Украины.

21 июля Amnesty International и Human Rights Watch выпустили совместный под названием «Вас не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины». В нем правозащитники пришли к выводу, что и украинские власти, и сепаратисты с юго-востока страны ​прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе.

Большинство задержанных находятся в харьковской тюрьме СБУ. Однако на Украине, по данным организаций, в том числе в Донбассе, действуют и другие «секретные тюрьмы». Официальный Киев наличие таких тюрем отрицает.

Между тем, после публикации доклада главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос встретился с представителями правозащитных организаций. Он обещал, что военные прокуроры объективно проверят и оценят каждый упомянутый в исследовании случай.