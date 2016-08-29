СМИ узнали о тайной подготовке к срочной мобилизации на Украине

О подготовке седьмой волны мобилизации на Украине со ссылкой на источник в украинском Минобороны сообщают «Вести».

«Руководство опасается провокации. Где она произойдет — в районе Крыма или на Донбассе, — пока не ясно. Но всем приказано готовиться к срочной мобилизации», — сообщил собеседник издания.

В военкоматах эту информацию не подтвердили, сообщив о плановой проверке данных контрактников, проведении медкомиссии и заключении контрактов. Заместитель военкома Киевского горвоенкомата Игорь Слюсаренко заявил, что пока нет официального приказа о мобилизации, говорить не о чем. Он подчеркнул, что не уверен в том, хватит ли контрактников для замены демобилизованных. Такой же точки зрения придерживается заместитель областного военного комиссара Днепропетровщины Сергей Полуциган.