ГИБДД отменило штраф за тень машины на двойной сплошной

Штраф за пересечение тенью машины сплошной полосы был аннулирован московским управлением ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе ГИБДД.

«Постановление в отношении водителя будет отменено», — сказал собеседник агентства, отметив, что ошибка «стала возможна в связи со сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации».

Напомним, сегодня СМИ сообщили о том, что 25 августа водитель автомобиля был оштрафован ГИБДД за то, что видеорегистратор зафиксировал тень его машины на сплошной полосе и принял ее за сам автомобиль. Владелец автомобиля отправил жалобу на штраф в ГИБДД.