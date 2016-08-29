СМИ назвали имя возможного преемника Ангелы Меркель

Член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Йенс Шпан может сменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера, пишет британская газета The Guardian.

«Знакомьтесь: Йенс Шпан, парламентарий от Штайнфурта и Боркена (города в земле Северная Рейн-Вестфалия — прим. "Полит.ру"), заместитель министра финансов и, как предполагают некоторые комментаторы, будущий канцлер», — пишет издание.

The Guardian также напоминает, что Шпан открыто признается в своем гомосексуализме. При этом политик допускает нетолерантные высказывания. В частности, он является сторонником запрета ношения никабов и буркини — специальных головных уборов и купальных костюмов, которые носят женщины- мусульманки.

«Наша страна становится желанным местом жизни для многих, но нам нужно указывать людям, что здесь приемлемо, а что — нет», — приводит газета одну из цитат Йенса Шпана.

Журналисты также отмечают, что Шпан является соратником Меркель по Христианско-демократическому союзу, однако его позиции не всегда совпадают с точкой зрения высокопоставленной коллеги. «Власть Меркель казалась настолько непоколебимой частично из-за того, что лидеру ХДС не нужно было противостоять вызовам внутри собственной партии», — поясняет журналист The Guardian.