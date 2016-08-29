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29 августа 2016, 20:36
военная авиация

МиГ-29 и Су-34 уничтожили учебные цели в стратосфере

СУ-34
СУ-34

Экипажи Су-34 и МиГ-29СМТ Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Воронежской и Курской областях, выполнили перехват условных воздушных целей в стратосфере над территорией Южного военного округа, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службы ЗВО уточнили, что пилоты отработали задачу обнаружения, захвата цели и ее условное уничтожение на высотах свыше 11 километров. Сложность таких полетов заключается в сильной разреженности воздуха на высоте более десяти километров, что снижает мощность двигателя самолета и его управляемость.

Отмечается, что после выполнения учебной задачи в рамках внезапной проверки боеготовности все экипажи успешно приземлились на новом для них аэродроме в Южном военном округе. Всего в совместных полетах принимают участие более десяти экипажей, каждый из которых совершит не менее десяти вылетов.

В конце прошлой недели в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 вылетели из Пермского края на юг России в рамках начавшейся в четверг внезапной проверки боеготовности.

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