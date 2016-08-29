Правозащитники сообщили о двух россиянах в «секретной тюрьме» СБУ

В так называемой «секретной тюрьме» Службы безопасности Украины (СБУ) содержатся два россиянина. Это следует из доклада международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованного на сайте amnesty.org.

В документе сообщается, что одним из заключенных является россиянин Владимир Безобразов. Имя второго россиянина не сообщается. Еще двое заключенных являются гражданами Украины из Харькова. Пятый человек, предположительно, страдает психическим заболеванием. При этом заключенные, которые были недавно освобождены, не смогли сообщить информации по поводу его личности.

Ранее издание «Полит.ру» сообщало, что правозащитники из Amnesty International и Human Rights Watch, добились освобождения 13 человек из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины (СБУ). Еще как минимум пятеро человек продолжают незаконно удерживаться властями Украины.

Освобождение стало возможно благодаря появлению доклада под названием «Вас не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины». Документ был выпущен Amnesty International и Human Rights Watch 21 июля. В нем правозащитники пришли к выводу, что и украинские власти, и сепаратисты с юго-востока страны ​прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе.

По данным доклада, большинство задержанных находятся в харьковской тюрьме СБУ. Однако на Украине, по данным организаций, в том числе в Донбассе, действуют и другие «секретные тюрьмы». Официальный Киев наличие подобных тюрем отрицает.