В МИДе осудили срыв гуманитарной операции ООН в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило срыв подготовленной ООН гуманитарной операции в сирийском Алеппо, сообщает пресс-служба МИД России со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

«Свое согласие на отправку сформированных в колонну грузовиков с продовольствием для мирного населения эти оппозиционеры-джихадисты стали в последний момент обставлять заведомо неприемлемыми и нереалистичными условиями. Такой демонстративно-вызывающий шаг со всей очевидностью показывает истинное лицо этих псевдоборцов за сирийский народ, которые не стесняются использовать его тяжелое гуманитарное положение для достижения своих деструктивных целей», — заявила Захарова.

Она уточнила, что усилия ООН в сирийском Алеппо саботируются боевиками, которые отказались гарантировать безопасность гуманитарной колонны на трассе «Кастелло» в пригороде Алеппо.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Москва будет продолжать взаимодействие с ООН в подготовке к гуманитарной операции. Захарова также подтвердила готовность Москвы ввести 48-часовую гуманитарную паузу для доставки помощи в те районы Алеппо, куда будет возможен доступ.