Бейонсе получила награду «Видео года» на MTV Video Music Awards 2016

Музыкальный видеоклип американской певицы Бейонсе «Formation» был признан «Лучшим видеоклипом года» на 33-й церемонии вручении премий MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Arizona Daily San.

Бейонсе завоевала восемь наград, в том числе «Лучшее женское видео», за клип на песню «Hold Up». «Formation» был отмечен за режиссуру, операторскую работу и монтаж, а ее клип к композиции «Lemonad» получил награду в категории «крупная форма».

После вручения наград певица 16 минут пела для аудитории спортивного комплекса Мэдисон-Сквер-Гарден.

