ЦБ и министерства пройдут проверку военным временем

Структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Центробанка примут участие в мобилизационных мероприятиях в рамках внезапной проверки боеготовности российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В регионах органы исполнительной власти будут координировать и контролировать переход ведомств на работу в «условиях военного времени». При этом они будут обеспечивать мобилизационное развертывание и мероприятий\я территориальной обороны в зоне ответственности.

В рамках военных учений будет организован призыв россиян из запаса, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.

Во время внезапной проверки полевым учреждениям Банка России впервые придется организовать финансовое обеспечение войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации.

Наконец, несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России пройдут проверку на готовность к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.