Аэропорт Жуковский вскоре начнет обслуживать рейсы в Турцию

Международный аэропорт Жуковский будет принимать рейсы в Турцию. Он получил на это разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Канал информирует, что пока допуск к перевозкам получила только авиакомпания Ural Airlines («Уральские авиалинии»), которая будет осуществлять семь вылетов в неделю в Анталью.

Сегодня СМИ сообщили, что заявления о работе с Турцией подали 15 российских авиакомпаний, работавшие на этом направлении ранее. После подписания премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления «Об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией» многие российские туроператоры начали вывешивать на своих сайтах программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки.