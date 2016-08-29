В Петербурге задержан украинский миссионер за нарушение «закона Яровой»

Представитель Реформаторской православной церкви Христа Спасителя (РЦПХС) Серей Журавлев был привлечен к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность согласно поправкам из «пакета Яровой-Озерова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В отношении гражданина был составлен административный протокол по статье 5.26 "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях" КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения. Гражданин отпущен под обязательство о явке», — сообщил собеседник агентства.

11 августа СМИ сообщили, что Центр по борьбе с экстремизмом Карачаево-Черкесии собирается привлечь местного кришнаита Вадима Сибирева к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность в Черкесске.

15 августа мировой суд города Черкесска прекратил административное дело в отношении Сибирева, которого обвиняли в нарушении правил ведения миссионерской деятельности, установленных «пакетом Яровой», в связи с отсутствием состава преступления.