«АвтоВАЗагрегат» признан банкротом

Арбитражный Самарской области постановил признать тольяттинский завод «АвтоВАЗагрегат» банкротом и открыть конкурсное производство, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Ульяновская компания «Майор» в октябре 2015 года подала иск о признании предприятия банкротом из-за невыплаты долга в 2 млн рублей. Подобные иски были поданы и другими компаниями. Суд удовлетворил иск, в октябре 2015 года решением Самарского арбитражного суда была введена процедура наблюдения для обеспечения сохранности имущества и анализа финансового состояния должника.

Как сообщает тольяттинский портал TLT.ru со ссылкой на данные прокуратуры, в июле 2015 года для рабочих, занятых на производстве, был объявлен режим простоя по вине работодателя. В марте 2016 года была погашена основная сумма накопившегося с 2015 года долга по зарплате работникам в размере 123 миллионов рублей. В настоящее время остается задолженность перед сотрудниками в объеме 34 миллионов рублей, перед дочерними предприятиями — около 30 миллионов.

29 августа работники «АвтоВАЗагрегата» вышли на трассу М-5 на митинг с требованием выплатить им зарплаты. Власти города сообщили, что не давали разрешения на проведение демонстрации.