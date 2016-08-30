При взрыве у посольства КНР в Бишкеке погиб человек

В результате взрыва в китайском посольстве в столице Киргизии Бишкеке пострадали сотрудники миссии и члены их семей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центральное китайское телевидение.

Ранее стало известно, что утром 30 августа террорист-смертник протаранил ворота китайского посольства на автомобиле и погиб в результате взрыва автомобиля. Очевидны сообщают, что хлопок был такой силы, что его было слышно в других районах города, а в ближайших зданиях выдавило стеклопакеты в окнах. Трое сотрудников дипмиссии госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями, сообщил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков.

Личность смертника пока не установлена, но он может оказаться сторонником уйгурских сепаратистских течений. Об этом агентству сообщили эксперты в правоохранительных органах.

Расследованием преступления будет заниматься госкомитет национальной безопасности Киргизии.