При взрыве у посольства КНР в Бишкеке погиб человек
В результате взрыва в китайском посольстве в столице Киргизии Бишкеке пострадали сотрудники миссии и члены их семей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центральное китайское телевидение.
Ранее стало известно, что утром 30 августа террорист-смертник протаранил ворота китайского посольства на автомобиле и погиб в результате взрыва автомобиля. Очевидны сообщают, что хлопок был такой силы, что его было слышно в других районах города, а в ближайших зданиях выдавило стеклопакеты в окнах. Трое сотрудников дипмиссии госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями, сообщил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков.
Личность смертника пока не установлена, но он может оказаться сторонником уйгурских сепаратистских течений. Об этом агентству сообщили эксперты в правоохранительных органах.
Расследованием преступления будет заниматься госкомитет национальной безопасности Киргизии.
В районе старого американского посольства что-то бахнуло pic.twitter.com/nx2DI2a9PB— Михаил Агеев (@michaelageev) 30 августа 2016 г.