Москвича оштрафовали за блик от фар

Жалобу оштрафованного за блик фар на мокрой трассе москвича обещали рассмотреть в столичном управлении ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Водитель Дмитрий Ворона рассказал радио «Говорит Москва» о том, что в июле ему пришел штраф за выезд на обочину. Но на снимке камеры было видно, что по обочине скользнул только блик фар его машины. Мужчина направил жалобу в ГИБДД, но ему пока не ответили. Водитель отметил, что обязательный для ответа по закону срок еще не истек.

«Водитель направил официальное обращение через сайт ГИБДД и в установленный законом срок получит от нас ответ», — сообщили агентству в ГИБДД.

29 августа сообщалось о водителе, которого оштрафовали за пересечение тенью его автомобиля сплошной полосы разметки на дороге. В тот же день стало известно, что штраф был аннулирован столичным управлением ГИБДД. Его сотрудники сообщили, что ошибка «стала возможна в связи со сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации».