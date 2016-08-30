Суд разрешил появляться на пляжах Ниццы в буркини

Суд Ниццы разрешил появляться на городских пляжах в буркини – специальном закрытом купальном костюме, который по требованию шариата должны носить мусульманки, сообщает Associated Press.

Согласно решению суда, запрет властей города на появление на пляжах в буркини нарушает основополагающие права человека, при том что нарушение общественного порядка самим фактом появления в буркини не доказано.

Напомним, 12 августа стало известно, что мэр французского Канн запретил появляться на пляжах города в буркини. Он заявил, что запрещает доступ в одежде, которая не соответствует «правилам приличия и принципам секуляризма» — отделения веры от государств. Аналогичный запрет был введен еще в 30 французских городах.

Однако из-за ажиотажа, который вызвало данное решение, Государственный совет Франции приостановил действие запрета на исламский купальный костюм буркини в Вильнев-Лубе.