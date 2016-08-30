Черчесов вернул Березуцкому повязку капитана сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имя нового капитана национальной команды – им стал Василий Березуцкий, сообщает ТАСС.

Черчесов отметил: «Завтра Березуцкий выведет команду на поле с капитанской повязкой. То, что он сегодня на пресс-конференции, значит, в первую очередь, то, что он – заслуженный футболист».

В сборной под руководством прежнего главного тренера Леонида Слуцкого капитанскую повязку носил Роман Широков. А до него, при Фабио Капелло, на чемпионате мира 2014 года, капитаном сборной был Василий Березуцкий, он же впоследствии выполнял капитанские обязанности в отсутствие на поле Широкова.

Напомним, 31 августа сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Турции.