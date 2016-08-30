ГПУ собрала 800 томов обвинений против чиновников и военных РФ

Украинская Генеральная прокуратура (ГПУ) подготовила 800 томов уголовного дела в отношении чиновников и военнослужащих из России, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко. По его словам, фигуранты дела обвиняются «в развязывании и ведении агрессивной войны» против Украины в период с февраля 2014 года по нынешнее время.

Луценко уточнил, что при проведении расследования сотрудники ГПУ провели беседы с 1,4 тысячи потерпевших и свыше 2 тысяч свидетелей, а также осуществили более 1,8 тысячи судебных экспертиз.

Результаты проведенного расследования генпрокурор Украины обещал представить на заседании парламентского комитета по безопасности и обороне, которое состоится 7 сентября.

Напомним, о возбуждении ГПУ уголовных дел в отношении 18 российских военнослужащих и различных чиновников стало известно 22 августа на брифинге Луценко. В число фигурантов попали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, бывший полномочный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, советник российского лидера Сергей Глазьев и другие. ГПУ считает, что действия указанных лиц стали причиной гибели по меньшей мере 2263 украинских военных.

На том же брифинге Луценко обнародовал запись телефонных переговоров, которые якобы проводил Глазьев два года назад, обсуждая референдум о присоединении Крыма к России и организацию беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове. Советник президента РФ впоследствии отказался комментировать обвинения в свой адрес, назвав их «бредом нацистских преступников».

Между тем украинская Генпрокуратура собирается завести уголовные дела на российского лидера Владимира Путина и главу правительства РФ Дмитрия Медведева.