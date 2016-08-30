ЦБ РФ забрал у банков 220 млрд рублей избыточной ликвидности

В ходе второго за текущий месяц депозитного аукциона Банк России привлек от банков-участников 220,8 млрд рублей избыточной ликвидности под 10,41% годовых (при установленном лимите 280 млрд рублей), говорится в материалах ЦБ РФ.

В аукционе участвовали 76 банков из 35 российских регионов, по правилам они могли предложить свои средства для размещения максимум под 10,5% годовых.

По сравнению с предыдущим аукционом, который был проведен Центробанком в начале месяца, произошло заметное увеличение числа участников (тогда их набралось 62). Это, по мнению опрошенных РБК экспертов, свидетельствует об избытке ликвидности у большего количества банков.

В частности, аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что ситуация с прошедшим аукционом демонстрирует распространение профицита ликвидности за пределы верхней «тридцатки» крупнейших банков России.

При этом эксперты не считают, что речь идет об общей тенденции к профициту ликвидности в стране: по их мнению, ЦБ РФ «точечно изымает избыточные средства ввиду притока ликвидности по бюджетному каналу» (речь идет о налоговых платежах, период поступления которых завершился на этой неделе).