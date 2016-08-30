Росавиация подтвердила вылет первых чартеров в Анталью

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) заявил, что уже в эту субботу, 3 сентября, из России отправятся первые чартерные рейсы в Турцию, передает ТАСС.

Речь идет о двух вылетах: из Ростова-на-Дону отправится самолет авиакомпании Azur Air, а из Москвы — лайнер перевозчика I Fly, который осуществляет рейсы в интересах туроператора Tez Tour. Оба самолета приземлятся на турецком курорте Анталья.

На воскресенье, 4 сентября, запланированы рейсы авиакомпании Nordwind Airlines, которая планирует перевозить в Анталью туристов из Москвы и Самары.

О возобновлении чартерных пассажирских перевозок из России в Турцию стало известно в минувший вторник, 30 августа. Рейсы запланированы российскими туроператорами Coral Travel, Pegas Touristik и Anex Tour, причем не только из столицы, но и из других городов страны. Программа полетов Tez Tour в Турцию распланирована на срок до конца октября.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев отменил введенный ранее запрет на полеты чартерных рейсов между РФ и Турцией 28 августа. Ограничения были введены минувшей осенью после того, как турецкие ВВС сбили бомбардировщик Су-24 ВКС РФ у сирийской границы.