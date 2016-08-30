Экспертиза «Полит.ру»: В ситуации с цыганами Лощиновки власти не нарушали закон

Действия местных властей, договорившихся с цыганской общиной села Лощиновка Одесской области о выселении общины, нельзя считать незаконными, поскольку сами власти не предпринимали для выселения каких-либо шагов. Такое мнение высказали «Полит.ру» представители сервиса Правовед.ru, комментируя ситуацию.

«По законодательству Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности или ограничен в его осуществлении. Лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его осуществлении лишь в случаях и в порядке, установленном законом (ст. 321 Гражданского кодекса Украины). Таким образом, лишение права собственности возможно только в специально оговоренных законом случаях, к которым сложившаяся ситуация никакого отношения не имеет.

Оснований для ограничения права проживания в собственном жилье действующее законодательство Украины не предусматривает в принципе. Совершение преступления таким основанием являться не может. Вместе с тем, нужно понимать имеет ли место именно лишение права собственности, либо речь идет о ситуации, когда никто не лишает цыган принадлежащих им прав, а правоохранительные органы только предоставляют возможность цыганам в целости и сохранности покинуть свои дома, поскольку их дальнейшее безопасное нахождение на на территории с. Лощиновка под вопросом», – объяснил Дмитрий Васильев, адвокат сервиса Правовед.ru

«В связи с тем, что власти не принимали каких-либо действий, направленных на выселение, а все происходило на уровне договоренностей, то нельзя говорить о незаконности властей», – отметил и Эдуард Мирасов, юрист Правовед.ru.

Напомним, о том, что цыгане приняли решение покинуть Лощиновку, заявила 28 августа глава Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова. По ее словам, предполагалось, что утром 29 августа полиция обеспечит охрану цыган, чтобы те могли вывезти вещи. Однако 29 августа спикер главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко заявила, что к моменту приезда полиции все цыгане из Лощиновки исчезли.

Конфликт с цыганами в Лощиновке разгорелся после того, как 27 августа в одном из заброшенных домов была найдена убитая 8-летняя девочка. По подозрению в убийстве задержали одного из цыган. ​Узнав о случившемся, жители Лощиновки начали громить дома цыган и требовать их выселения.

Как передает информационное агентство РБК, по данным СМИ, многие соседи задержанного по подозрению в убийстве срочно покинули село.