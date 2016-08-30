Эксперт Александр Кынев: Отмена регистрации в Петрозаводске – подарок «Яблоку» на выборах

Решение суда об отмене регистрации кандидатов партии «Яблоко» на выборах в горсовет Петрозаводска не навредит партии, а с точки зрения имиджа даже окажется полезным ей. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, политолог Александр Кынев, комментируя сообщения СМИ о снятии «Яблока» с местных выборов.

«Решение суда вступит в силу только после рассмотрения апелляции, а то, что апелляция в суд второй инстанции будет подана, не вызывает никаких сомнений. Что же касается самой ситуации, то очевидно, что она имеет сугубо региональную причину, поскольку список возглавляет бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина, которая идет на выборы в Петрозаводский городской совет.

Думаю, что это просто личная демонстрация реальной электоральной силы – ничего, кроме скандала, это не создает. И думаю, что те, кто в регионе все это устроил, совершенно не учитывают федеральный политический дизайн и общую ситуацию в стране.

С точки зрения федеральных выборов это для "Яблока" – настоящий имиджевый подарок. Это привлечет к партии дополнительное внимание и смобилизует вокруг нее дополнительный электорат. Потому что выборы в Госдуму никто не отменял, одновременные выборы в парламент Калерии тоже никто не отменял. Так что те политтехнологи, которые это устраивают, – просто авантюристы», – отметил Александр Кынев.

О том, что суд Петрозаводска снял с выборов «Яблоко» во главе с Ширшиной с выборов в горсовет города, стало известно 30 августа. Как сообщила ТАСС председатель городского избиркома Петрозаводска Оксана Яцкова, это решение суд принял в ответ на иск партии «Родина», посчитавшей, что список «Яблока» неверно оформлен.

Прокуратура поддержала иск, а суд удовлетворил его. Представители «Яблока» уже заявили, что будут обжаловать решение суда в Верховном суде Карелии.