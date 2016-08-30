Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 августа 2016, Вторник, 17:51
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Первую леди» Лесозаводска подвели подписи
У нас на левом берегу еще хорошо! У жителей поселка из кранов потекла нефть
Сергей Комарь: Зачем лишние кочегарки, когда можно использовать то, что есть?
В следующем году собираются реконструировать парк в Зареке
Виновник ДТП заплатит сбитой женщине почти 100 тысяч рублей
На Доме обороны строят велодорожку от Затюменского парка до набережной
Пособия лишили. Пенсионер с ножом собирался взять в заложники сотрудников Пенсионного фонда
Столы-шахматные доски и редкие растения — в Тюмени открыли новый сквер
Нет предпринимателя-лидера, вместо этого — программы поддержки
Россияне считают нехватку денег главной проблемой в семье
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 августа 2016, 17:40
Ингушетия ислам теракт

В Ингушетии предотвращен подрыв мечети

В селе Али-Юрт в Ингушетии предотвращена попытка теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщившего, что взрывчатка была заложена в машине.

«Мощность заложенного в ней устройства была равна, по моим предварительным данным, до 50 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, это устройство было с дистанционным управлением», — сообщил он агентству.

В ночь на 30 августа жители села заметили у мечети подозрительный автомобиль и обратились в полицию. Из «Волги» было извлечено и обезврежено мощное взрывное устройство, замаскированное под газовый баллон.

Глава Ингушетии также заявил, что уверен в том, что «машину, начиненную взрывчаткой, поставили под конкретного человека, который ходит по утрам сюда на молитву».

Преполагается, что жертвой теракта должен был стать один из самых авторитетных религиозных деятелей республики имам Али-Юртовский мечети Ису Цечоева.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Символ Паралимпийских игр
Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее
Флаги России и Японии
СМИ сообщили о готовности Японии помочь России вопреки спору о Курилах
космодром "Восточный". Техработы
Роскосмос объявил о начале подготовки к новому пуску с Восточного
Хакер
Российских хакеров обвинили в атаке на исследовательские центры США
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию с болезнью президента Узбекистана
Архив новостей

Самое читаемое

Тень авто пересекает сплошную
Тени появляются в полдень
Отдых в Турции
Турция предоставила России гарантии безопасности в аэропортах
Дмитрий Медведев в Крыму
Медведев пообещал пересмотреть получение гражданства РФ
северный олень
В Норвегии одним ударом молнии убило более 300 оленей
СБУ
Правозащитники сообщили о россиянах в «секретной тюрьме» СБУ
17:51 Росавиация подтвердила вылет первых чартеров в Анталью
17:40 В Ингушетии предотвращен подрыв мечети
17:22 Медведев объяснил плюсы единоразовой прибавки к пенсии
17:18 ВВС США рассказали о работе над новым истребителем XXI века
16:53 Mercedes McLaren с номером Х666 сбил двух человек в Москве и скрылся

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лавр Корнилов
Лавр Корнилов.
30 августа 1870 года родился Лавр Корнилов, генерал, вождь Белого движения
16:48 Читатели «Полит.ру» решили пойти на выборы 18 сентября
16:39 Индийский спортсмен получит олимпийскую медаль погибшего российского борца
16:34 РНК-терапия псориаза пройдет испытание на людях
16:33 Песков назвал обвинения ФБР в кибератаке голословными
16:16 Таджикская семья решила переименовать сына в Путина
16:04 СМИ узнали об отмене праздника в честь Дня независимости в Узбекистане
16:01 Экс-глава НХЛ рассказал о приеме хоккеистами мельдония
15:25 Министр образования РФ предложила усилить трудовое воспитание в школах
15:06 Москвича оштрафовали за блик от фар
14:44 Apple разослала приглашения на презентацию iPhone 7
14:30 ГПУ собрала 800 томов обвинений против чиновников и военных РФ
14:07 Франция собралась добиться остановки переговоров по TTIP
13:53 Еврокомиссия велела Ирландии потребовать с Apple 13 млрд евро
13:34 Пенсии ветеранов боевых действий могут освободить от НДФЛ
13:25 Хакер узнал телефон Медведева из-за нового дизайна «ВКонтакте»
13:12 Песков назвал встречу Путина и Обамы в Китае очевидной
13:08 В Кремле прокомментировали ситуацию с болезнью президента Узбекистана
13:07 Возле шумных потоков лягушки используют ультразвуковые сигналы
12:58 Google подал иск к ФАС в московский арбитраж
12:45 Школам на Украине разрешили 1 сентября не проводить линейки
12:29 Эксперт Александр Кынев: Отмена регистрации в Петрозаводске – подарок «Яблоку» на выборах
12:26 СМИ сообщили о готовности Японии помочь России вопреки спору о Курилах
12:25 СМИ уличили ООН в нарушении антисирийских санкций
11:58 Двух чиновников в КНДР публично расстреляли из зенитки
11:57 Пенсионер отверг свою вину в домогательствах к ребенку в самолете
11:42 Суд взыскал с IKEA свыше 507 млн рублей в пользу бизнесмена Пономарева
11:37 Суд Петрозаводска снял с выборов «Яблоко» во главе с Ширшиной
11:16 СМИ узнали о стрельбе в подмосковной электричке
11:01 «АвтоВАЗагрегат» признан банкротом
10:51 Минэкономразвития пересчитало цены на нефть до 2019 года
10:41 Российских хакеров обвинили в атаке на исследовательские центры США
10:23 При взрыве у посольства КНР в Бишкеке погиб человек
10:18 Экспертиза «Полит.ру»: В ситуации с цыганами Лощиновки власти не нарушали закон
10:14 СМИ назвали возможных преемников главы Узбекистана
09:49 Роскосмос объявил о начале подготовки к новому пуску с Восточного
09:31 МВД предложило брать по пять тысяч рублей за загранпаспорт
09:23 СМИ анонсировали отставку главы МУРа
09:03 Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее
29.08 22:27 «Полит.ру» проводит опрос о голосовании на выборах 18 сентября
29.08 21:05 Директора гимназии в Петергофе уволили из-за скандала с подделкой оценок
29.08 20:46 В МИДе осудили срыв гуманитарной операции ООН в Алеппо
29.08 20:36 МиГ-29 и Су-34 уничтожили учебные цели в стратосфере
29.08 20:12 Диего Марадону задержали по подозрению в подделке документов
29.08 20:06 Самолет ВВС Швейцарии пропал в горах
29.08 19:46 Карпы Мадагаскара вернули себе чешую

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.