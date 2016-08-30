В Ингушетии предотвращен подрыв мечети

В селе Али-Юрт в Ингушетии предотвращена попытка теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщившего, что взрывчатка была заложена в машине.

«Мощность заложенного в ней устройства была равна, по моим предварительным данным, до 50 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, это устройство было с дистанционным управлением», — сообщил он агентству.

В ночь на 30 августа жители села заметили у мечети подозрительный автомобиль и обратились в полицию. Из «Волги» было извлечено и обезврежено мощное взрывное устройство, замаскированное под газовый баллон.

Глава Ингушетии также заявил, что уверен в том, что «машину, начиненную взрывчаткой, поставили под конкретного человека, который ходит по утрам сюда на молитву».

Преполагается, что жертвой теракта должен был стать один из самых авторитетных религиозных деятелей республики имам Али-Юртовский мечети Ису Цечоева.