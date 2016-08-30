ФБР допросило Ди Каприо по делу о краже миллиардов

Оскароносный голливудский актер Леонардо Ди Каприо был допрошен сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по делу о хищении средств из малайзийского государственного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad), причем в протоколах допроса он фигурирует как «Голливудский актер №1», пишет The Hollywood Reporter.

Никаких подробностей из беседы Ди Каприо с агентами ФБР не известно, но по итогу актеру не предъявили никаких обвинений. Его вызов на допрос связан с тем, что звезда поддерживает отношения с родственником премьер-министра Малайзии Ризой Азизом и малайзийским миллиардером Джо Лоу.

Азиз ранее являлся руководителем фонда 1MDB, который американские власти обвиняют в растрате 3 млрд долларов, переданных ему меценатами. По данным СМИ, порядка миллиарда долларов из фонда было попросту украдено и потрачено на покупку предметов роскоши и съемки фильмов.

С кинопроизводителями фонд сотрудничал через основанную Азизом продюсерскую компанию Red Granite Pictures, снявшую «Тупой и еще тупее-2», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Дети сексу не помеха» (названия из российского проката) и «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо в главной роли.

Ранее представители актера неоднократно заявляли, что он не имеет никакого отношения к связанным с малайзийским фондом финансовым махинациям.

Американские следователи считают, что за время существования 1MDB (основан в 2009 году) из него были украдены миллиарды долларов, частично потраченные на покупку активов в США. Риза Азиз, пасынок которого также фигурирует в материалах следствия, всячески отрицал свою причастность к хищениям и обещал всемерно сотрудничать с ФБР.

СМИ отмечают, что в случае признания вины Азиза доходы от фильма «Волк с Уолл-стрит» могут быть конфискованы американским министерством юстиции, а Ди Каприо придется вернуть часть полученного за съемки гонорара (он, по примерным оценкам экспертов, составил 10 млн долларов).