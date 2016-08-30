Двух чиновников в КНДР публично расстреляли из зенитки

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал личное распоряжение о расстреле двух высокопоставленных чиновников республики. Казнь была осуществлена публично: приговоренных расстреляли из зенитной установки во дворе пхеньянской Военной академии, передает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету «Чунан ильбо».

По данным издания, казнены экс-глава Минсельхоза КНДР Хван Мин, а также Ри Ен Чжин, который занимал высокий пост в республиканском министерстве образования.

Хван Мин был приговорен лидером КНДР за свои предложения в политической сфере, которые «Ким Чен Ын воспринял как личный вызов», пишет газета. Второй казненный — Ри Ен Чжин — якобы заснул на правительственном собрании во время выступления главы республики, после чего сразу же был арестован, подвергся «интенсивным допросам», а потом признан виновным в коррупции.

«Чунан ильбо» отмечает, что эта казнь — первый в истории правления Ким Чен Ына случай, когда по его приказу расстреляны не партийные функционеры и не высокопоставленные военнослужащие. По мнению автора материала, это может быть признаком расширения масштабов чисток в КНДР и, возможно, связано с рядом побегов высокопоставленных чиновников за границу.