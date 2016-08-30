Франция собралась добиться остановки переговоров по TTIP

Французские власти собираются в сентябре подать в Еврокомиссию требование о приостановке переговоров по Трансатлантическому соглашению о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря республики по внешней торговле Маттиаса Фекля в эфире французского радио RMC.

По словам Фекля, в данной ситуации «необходима ясная, четкая и окончательная остановка» переговорного процесса, поскольку официальный Париж больше не оказывает этому соглашению политической поддержки. Обосновать свое мнение коллегам из других стран Евросоюза госсекретарь Франции по внешней торговле собирается в сентябре на встрече с министрами внешней торговли, которая состоится в Братиславе.

Фекль пояснил, что позиция Парижа изменилась в связи с неконструктивным подходом США к переговорам. Они «не дают ничего или дают крохи», а «союзники не должны вести переговоры таким образом», пояснил французский чиновник.

Напомним, обсуждение TTIP стартовало в июле 2013 года. Соглашение предполагает формирование масштабной зоны беспошлинной торговли, охватывающей рынок в объеме около 820 человек. Действующие американские власти не раз заявляли, что намереваются завершить переговоры к ноябрю, когда заканчивается срок правления нынешней администрации США, и якобы готовы приложить для этого все усилия.

Некоторые эксперты считают, что связанные с TTIP опасения побудили Великобританию инициировать референдум о выходе страны из Евросоюза.

У Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиция множество противников. Они считают, что этоти документ лоббирует интересы международных компаний, пытающихся за его счет снизить контроль и ослабить меры регулирования на территории ЕС.