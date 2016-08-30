Российских хакеров обвинили в атаке на исследовательские центры США

Группа российских хакеров Cozy Bear атаковала вашингтонские исследовательские центры. Глава работающей в области информационных технологий американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович заявил изданию Defense One, что они же виновны в кибератаке на Национального комитета Демократической партии (НКДП).

Cozy Bear, которая еще известна под названием APT29, считается хакерской группой, работающей на ФСБ России.

Альперович сообщил, что прицельной атаке подверглись «не менее пяти организаций и 10 штатных сотрудников». Он отказался сообщить другие подробности.

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