Суд взыскал с IKEA свыше 507 млн рублей в пользу бизнесмена Пономарева

Краснинский суд Смоленской области принял решение взыскать в с компании IKEA (ООО «ИКЕА МОС Торговля и недвижимость») более 507 млн рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из суда.

Тяжба между IKEA и Пономаревым длится несколько лет. Поводом для ее начала стал конфликт из-за аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. IKEA подавала заявления, на основании которых в отношении Пономарева было возбуждено пять уголовных дел, затем прекращенных из-за отсутствия события преступления.

Теперь, согласно решению суда, IKEA должна будет выплатить бизнесмену неустойку «в связи с невыкупом дизельных генераторов» на сумму более 507 млн рублей, а также компенсировать госпошлину на 60 тысяч рублей.

Принимая это решение, суд опирался на показания бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который оформил явку с повинной и признался в том, что ранее дал заведомо ложные показания против Пономарева в интересах компании-работодателя по указанию ее адвоката.

По поводу действий адвокатов ИКЕА Семена Шевченко и Александра Хохлова в связи с показаниями Виртанена суд вынес два частных определения в Генпрокуратуру и Адвокатскую палаты Москвы.

Константин Пономарев является одним из главных свидетелей в деле главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Российский бизнесмен некоторое время сотрудничал с фондом, однако покинул его до того, как там начали применять схему обхода законодательных ограничений.